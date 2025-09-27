  1. Ekonomim
Diyarbakır’da düzenlenen 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali’nde konuşma yaptığı sırada rahatsızlan sosyolog-yazar İsmail Beşikçi, hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır’da devam eden 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali’nde konuşmacı olarak davet edilen sosyolog-yazar İsmail Beşikçi, kürsüde konuşma yaptığı esnada fenalaştı. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Beşikçi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Diyarbakır’da konuşması sırasında fenalaşan yazar Beşikçi beyin kanaması geçirdi - Resim : 1

Yoğun bakımda tedaviye alınan Beşikçi’nin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Beşikçi’nin tedavi gördüğü hastaneye gelen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, doktorların bulgularına göre bir beyin kanaması geçirdiğini, hastanenin başhekimi ve takip eden doktorlarla görüştüğünü belirterek, "Burada en iyi şekilde müdahale ediliyor. Şu anda acil servisin yoğun bakımında ve muhtemelen nörolojinin yoğun bakımına alınacak. Hocamıza acil şifalar diliyorum. Hocamızın çok sayıda seveni, dostu ve Diyarbakırlı burada, üniversitede yanında. En iyi şekilde Dicle Üniversitesi’nde takip ediliyor” dedi.

