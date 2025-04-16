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Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın! Yangına müdahale sürüyor

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Ziba Kozmetik Fabrikası'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülüyor.

Haber Merkezi
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Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın! Yangına müdahale sürüyor
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Ziba Kozmetik Fabrikası'nda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Söndürme çalışmaları sürüyor

Yolboyu Pirinçlik Mahallesi’ndeki Mega Sanayi Sitesi’nde yer alan fabrikada, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, yangını kontrol altına almak için söndürme çalışmaları sürüyor.

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