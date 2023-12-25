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Diyarbakır’da kum ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden kum ocağı inşaatında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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Diyarbakır’da kum ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
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Bugün saat 14.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Kırsal Güzel Mahallesi’ndeki yapımı devam eden kum ocağında istinat duvarı işçilerin üzerine çöktü. 5 işçiden amca çocuğu olduğu öğrenilen Abdullah ve Ahmet Güngör göçük altında kaldı, 3 kişi ise son anda kurtuldu.

Göçük altında kalan Ahmet Güngör kentteki hastaneye kaldırılırken, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu Abdullah Güngör’ün (35) cansız bedeni çıkarıldı. Olay yerine gelen Abdullah ve Ahmet Güngör’ün yakınları sinir krizi geçirdi.