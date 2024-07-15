Diyarbakır’da milyonluk vurgun! MEB, 10 müfettiş görevlendirdi

Diyarbakır’da 3 yıl aradan sonra bir kez daha engelli çocuklar üzerinden büyük vurgun yapıldı. Diyarbakır’da eğitim verilmediği halde eğitim almış gibi gösterilen ve olmayan öğrenciler üzerinden devletten ödenek alan rehabilitasyon merkezi ve pansiyonlar üzerinden yapılan denetimlerde milyonluk vurgun yapıldığı belirlendi.

Sahte belgelerin yanında kamera kayıtlarının olduğu ortaya çıktı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gelen ihbar üzerine konu Emniyet Müdürlüğüne bildirildi. Amida Haber'de yer alan habere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile kentte faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezleri ve pansiyonlar mercek altına alındı. 165 merkezde yapılan incelemenin ardından uzman ekipler kamera kayıtları ile evrakları inceledi. Yapılan incelemelerde sahte belgelerin yanı sıra sahte kamera kayıtlarının da tutulduğu ortaya çıktı.

Kamera kayıtları sahte çıktı

165 merkezle ilgili soruşturma başlatılırken, Milli Eğitim Bakanlığı kente 10 müfettiş görevlendirdi. Müfettişlerin incelemesi sürerken, sahte evrak ve kamera kayıtlarıyla kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı belirtiliyor. İncelenen kameralardaki görüntülerin başka yerlere ait olduğu belirlendi.

Diyarbakır’da 3 yıl önce rehabilitasyon merkezleri üzerinden kamu 60 milyonluk zarara uğratılmıştı. Olmayan öğrencileri var gibi göstererek bakanlıktan ödenek alındığı, “rüşvet havuzu” ile denetimlerden geçildiği belirlenmişti. Konu ile ilgili soruşturma açılmış, bazı kişiler açığa alınmıştı.