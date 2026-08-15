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Diyarbakır'da minibüs kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Diyarbakır'da minibüs kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi
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Valilik açıklamasında, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında trafik kazası meydana geldiğini, kazanın hemen ardından bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edilip, yaralı vatandaşların hastanelere nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, "Meydana gelen trafik kazasında; 2 vatandaşımız olay yerinde, 3 vatandaşımız ise kaldırıldıkları hastanelerde olmak üzere toplam 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 3'ü ağır olmak üzere 11 yaralı vatandaşımızın tedavileri, ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmektedir. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.