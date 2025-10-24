  1. Ekonomim
Diyarbakır’da Öcalan yürüyüşü: 6 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da DEM Parti Gençlik Meclisi’nin Abdullah Öcalan’a ‘özgürlük’ talebiyle düzenlediği yürüyüşte polise mukavemet, terör örgütü propagandası, yaralama ve toplantı-yürüyüş kanununa muhalefet suçlarından gözaltına alınan biri çocuk 6 kişi tutuklandı.

Diyarbakır’da 18 Ekim günü DEM Parti Gençlik Meclisi tarafından terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a ‘özgürlük’ talebiyle düzenleyen yürüyüşte, polise ‘düşman’ sözleri sarf eden şüphelilerin yakalanmalarına yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri çocuk 6 kişinin emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan 6 şüpheli, “Polise mukavemet, terör örgüt propagandası, yaralama ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlarından tutuklandı.

