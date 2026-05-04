Diyarbakır'da okul önünde silah sesleri: Öğrenciler tahliye edildi, saldırganlar gözaltında

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları gündemdeki yerini korurken, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde Şehit Mehmet Karaaslan Ortaokulu önünde iki kişinin pompalı silahla havaya ateş açması üzerine büyük bir tedirginlik yaşandı.

Öğrenciler tahliye edildi

amidahaber'de yer alan habere göre, okul önüne giden ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi öğrencilerin derste olduğu sırada ellerindeki pompalı silahlarla havaya ateş açtı. Okul önündeki görevlilerin müdahalesi ile havaya ateş açan kişiler olay yerinden kaçarken, okul binasında büyük bir tedirginlik yaşandı.

İdarecilerin durumu bildirmesi üzerine okul önüne 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve ambulans yoğunluğunu gören bazı aileler okul önüne gelerek çocuklarını alarak eve götürdü. Okulun anaokulundaki çocuklar tahliye edilirken, ailelerin büyük bir panik yaşadığı görüldü.

Saldırganlar gözaltına alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışma ile saldırganlar ellerindeki pompalı silahla yakalanarak gözaltına alındı.