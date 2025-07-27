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Diyarbakır’da orman yangını: 35 hektar alan etkilendi

Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve 9 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında, 35 hektarlık alanın etkilendiği tespit edildi.

Haber Merkezi
ANKA
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Diyarbakır’da orman yangını: 35 hektar alan etkilendi
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Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı kırsal Duru Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde ormanlık alandan henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekipleri ile sağlık görevleri sevk edildi.

Yangının büyümesi üzerine Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 40 personel, 4 arazöz, 5 yangın söndürme aracı, jandarmaya ait helikopter, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Lice belediyesi ekipleriyle arazöz ve itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi.

Ekiplerin 9 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sırasında yapılan incelemede 35 hektarlık alanının yangıdan etkilendiği bildirildi. 

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