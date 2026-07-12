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Diyarbakır'da orman yangını: Ekipler müdahale ediliyor

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsalında çıkan örtü ve orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Haber Merkezi
AA
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Diyarbakır'da orman yangını: Ekipler müdahale ediliyor
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Kırsal Çınarköy Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 14 personel, arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına, jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri de destek veriyor.

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