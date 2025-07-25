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Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında yangın: 7 kişi yaralandı (Video)

Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında çıkan yangında yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

Haber Merkezi
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Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında yangın: 7 kişi yaralandı (Video)
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Diyarbakır-Batman kara yolunda, Turkish Petroleum International Anonim Şirketince (TPIC) faaliyet yürütülen Üçtepe-1 petrol sondaj kuyusu sahasında gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangında, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan sahadaki görevlilerin petrol vanasını kapatarak yangının büyümesini önlediği öğrenildi.

TPIC'ten yangınla ilgili açıklama

Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC), Diyarbakır'daki Üçtepe -1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında ani gaz gelişi sonucu yangın meydana geldiğini bildirdi.

Şirketin sosyal medya platformu X'te paylaştığı açıklamada, çıkan yangın sebebiyle 7 personelin yaralandığı, yaralı personelin hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Diyarbakır'daki Üçtepe -1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında çıkan yangında gerekli önlemler alınarak yangının hızla söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"TPIC olarak, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en temel önceliğimizdir. Sürece ilişkin gerekli idari tahkikat başlatılmıştır. 25 Temmuz tarihinde Diyarbakır’daki Üçtepe -1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında ilk belirlemelere göre ani gaz gelişi sonucunda yangın meydana gelmiş ve 7 çalışma arkadaşımız yaralanmıştır"

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