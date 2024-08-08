Diyarbakır'da sanayi sitesinde yangın çıktı! Ekipler bölgede

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangının sebebi henüz belirlenemedi

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi Sitesinde sabah saatlerinde oto yedek parçası satan bir dükkanda henüz belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.