Diyarbakır’da sokaklara teröristlerin posterlerini asan 4 kişi gözaltına alındı

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Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının asılmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ‘’Diyarbakır’da başta terörle mücadele olmak üzere suç ve suçluyla mücadele kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bir kaç ara sokağa terör örgütü mensuplarının posterlerinin asılması münferit bir hadise olup, il geneline yaygınlaşmış bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bazı ara sokaklarda bir kaç yere terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığının belirlenmesi üzerine, emniyet birimlerimizce gerekli çalışma yapılarak, bu eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 4 kişi 30 Ağustosta gözaltına alınmıştır.

Terörsüz Türkiye sürecini enfekte etmeye yönelik bu ve benzeri yasa dışı eylemlere asla müsamaha gösterilmeyecek, halkımızın huzuruna ve milletimizin kardeşliğine yönelen her türlü girişime karşı hukuk çerçevesinde, kararlı bir şekilde müdahale edilecektir’’ denildi.

"Terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin olarak, "Diyarbakır’da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon peşinde koşan 4 şahıs, emniyet güçlerimizin titiz çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzere girdiği "Terörsüz Türkiye" sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir. Milli Birlik ve Kardeşlik iklimimizi zehirlemeye cüret eden her provokatör hak ettiği muameleyi görecektir" ifadelerini kullandı.