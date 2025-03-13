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Diyarbakır'da sokakta kadınların gizli çektiği görüntülerini paylaşan kişi böyle yakalandı (Video)

Diyarbakır'da sokakta kadınların fotoğraf ve görüntülerini gizli şekilde çekip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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Diyarbakır'da sokakta kadınların gizli çektiği görüntülerini paylaşan kişi böyle yakalandı (Video)
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan gelen ihbarları değerlendirerek gizli çekim yaptığı kadınların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri Ş.K'yi evine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede paylaşım yaptığı fotoğraf ve görüntüler tespit edildi.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ş.K, işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

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