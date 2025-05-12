Diyarbakır’da tarihi an: PKK fesih kararı sokaklarda halaylarla kutlandı

Terör örgütü PKK’nın fesih kararının ardından Diyarbakır’da kutlamalar yapılıyor.

Sokaklar halay çeken vatandaşlarla dolup taşarken, barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Diyarbakır güne PKK’nın fesih kararıyla uyandı

Örgütün yıllar sonrası silah bırakması Diyarbakır'da olumlu karşılandı. Halk sokaklarda tarihi kararı halaylarla kutladı.

Ne olmuştu?

Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla 5-7 Mayıs'ta kongresini toplayan PKK, örgütün feshedildiğini açıkladı.

PKK "pratikleşme süreci Abdullah Öcalan tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere" örgütsel yapısını feshettiğini, silahlı mücadele yöntemini ve PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdığını söyledi.



Örgüt, "Söz konusu kararların uygulanması Öcalan'ın süreci yürütüp yönlendirmesini, demokratik siyaset hakkının tanınmasını ve sağlam bütünlüklü bir hukuki güvenceyi gerektirir" dedi.