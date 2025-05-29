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Diyarbakır'da tarihi surlarda Ekrem İmamoğlu pankartı açan kişiler gözaltına alındı

Diyarbakır'da tarihi surlarda Ekrem İmamoğlu pankartı açan 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Diyarbakır'da tarihi surlarda Ekrem İmamoğlu pankartı açan kişiler gözaltına alındı
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Diyarbakır'da tarihi surlarda İmamoğlu pankartı açan kişiler gözaltına alındı.

CHP Bağlar ilçe örgütü, 2 aydan uzun zamandır Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun portresinin yer aldığı ve üzerinde Kürtçe "Özgürlük" yazan pankartı Diyarbakır Surlarına asmıştı.

Pankartı asan 4 kişi gözaltına alındı.

Surlara asılan afişleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkılu, “İmamoğlu Diyarbakır burçlarında. Zulmünüz bitene kadar her yerde” ifadelerini kullanmıştı.

Köprüye de asılmıştı

CHP'li 6 milletvekili de Sosyalist Enternasyonal mensupları tekne turu yaptığı sırada 15 Temmuz Şehitler Köpürüsü'nde "Free İmamoğlu" pankartı asmıştı. Pankart indirilirken milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraf, video ve ses kayıtlarının metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarında kullanılmasını yasaklamıştı.

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