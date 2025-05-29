Diyarbakır'da tarihi surlarda Ekrem İmamoğlu pankartı açan kişiler gözaltına alındı
Diyarbakır'da tarihi surlarda Ekrem İmamoğlu pankartı açan 4 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da tarihi surlarda İmamoğlu pankartı açan kişiler gözaltına alındı.
CHP Bağlar ilçe örgütü, 2 aydan uzun zamandır Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun portresinin yer aldığı ve üzerinde Kürtçe "Özgürlük" yazan pankartı Diyarbakır Surlarına asmıştı.
Pankartı asan 4 kişi gözaltına alındı.
Surlara asılan afişleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkılu, “İmamoğlu Diyarbakır burçlarında. Zulmünüz bitene kadar her yerde” ifadelerini kullanmıştı.
İmamoğlu Diyarbakır burçlarında.— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) May 29, 2025
Zulmünüz bitene kadar her yerde. #BiziBağlar #freeimamoğlu #Azadiİmamoğlu #Ekremİmamoğlu #Diyarbakır pic.twitter.com/aGYtIlQcO9
Köprüye de asılmıştı
CHP'li 6 milletvekili de Sosyalist Enternasyonal mensupları tekne turu yaptığı sırada 15 Temmuz Şehitler Köpürüsü'nde "Free İmamoğlu" pankartı asmıştı. Pankart indirilirken milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraf, video ve ses kayıtlarının metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarında kullanılmasını yasaklamıştı.