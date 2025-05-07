Diyarbakır’da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, sektördeki paydaşların toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50 zam talebini değerlendirerek, ücret tarifelerine yüzde 25 zam yapılmasına karar verdi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), sektördeki kooperatiflerin artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmasına yönelik taleplerini mayıs ayı toplantısında gündeme aldı.

Toplu taşıma hizmetlerindeki maliyet artışlarına dikkat çekilen toplantıda, yol rayiç ücretlerinin artırılması yönündeki talep değerlendirildi.

Özellikle Mardin, Şanlıurfa ve Batman gibi çevre illerde aylardır zamlı tarifenin uygulandığını belirten kooperatif başkanları, Diyarbakır’da da benzer bir düzenleme yapılmasını talep etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük başkanlığında yapılan toplantıda, servis, taksi, minibüs, özel halk otobüsü, belediye otobüsü, ilçe içi kooperatif ve belediye otobüsü, ilçeler arası kooperatif ve ilçeler arası belediye otobüsleri, feribot ve şehir içi ring hatlarındaki fiyat tarifesindeki artış oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni tarifede ücretler ne kadar oldu?

Yeni tarifeye göre belediye otobüslerinde tam bilet ücreti 20 TL, indirimli 15 TL, öğrenci 10 TL olarak belirlendi. Aylık abonman (90 biniş) öğrenci kartı 500 TL, 2 binişlik kullan-at bilet ise 65 TL oldu. Özel halk otobüsleri için de aynı fiyatlar geçerli olacak.

Minibüs hatlarında şehir içi ve çevre mahallelere ulaşım 25 TL, öğrenci ücreti ise 15 TL olarak düzenlendi. Dicle Üniversitesi kampüs içi taşıma ise 8 TL oldu.

Taksi fiyatlarındaki yeni tarife

Taksi tarifesinde açılış ücreti 25 TL, kilometre başı ücret 25 TL, kısa mesafe ücreti 115 TL olarak güncellendi. Bekleme süresi 5 dakikayı aşarsa her dakika için 2,5 TL eklenecek.

"Yüzde 50 talebi yüzde 25'e düşürüldü"

Toplu taşımadaki ücret artışına ilişkin bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Temel Cengiz, özel halk otobüsü, taksi ve dolmuş esnafının; artan enflasyon, akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, araç bakım ve şoför yevmiyelerindeki artışları gerekçe göstererek toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 oranında zam talebinde bulunduğunu belirtti.

Cengiz, “Hem yurttaşlarımızın alım gücünü hem de ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliğini gözeterek UKOME Genel Kurulu’nda görüşülmüş, ortalaması yüzde 25’e gelecek şekilde zam uygun görülmüştür” dedi.