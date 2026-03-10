Diyarbakır’da toplu ulaşıma zam: İşte yeni ücret tarifesi...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 9 Mart 2026 tarihli birleşiminde toplu ulaşım ücretlerinin güncellenmesine ilişkin kararı oy birliğiyle kabul etti. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın yazısı ve Ulaşım Komisyonu raporu doğrultusunda gündeme alınan karar, meclis üyelerinin değerlendirmesinin ardından kabul edildi.

Kararda, akaryakıt fiyatları başta olmak üzere araç amortisman giderleri, yedek parça ve bakım maliyetlerindeki artışın mevcut tarifeleri yetersiz hale getirdiği, ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliği için yeni bir ücret tarifesinin belirlenmesinin gerekli olduğu belirtildi.

Diyarbakır şehir içi ulaşım tarifesi

Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yeni tarifeye göre şehir içi toplu ulaşım ücretleri, hem belediye otobüsleri hem de özel halk otobüsleri için güncellendi. Meclisin aldığı karar, Diyarbakır Valiliği'nce onandıktan sonra yürürlüğe girdi.

Yeni tarifeye göre; tam bilet 20 TL’den 28 TL’ye, indirimli bilet 15 TL’den 21 TL’ye, öğrenci bileti 10 TL’den 14 TL’ye, öğrenci abonman (90 biniş) 500 TL’den 600 TL’ye, iki binişlik kullan-at bilet 65 TL’den 90 TL’ye, şoför kartı: 25 TL’den 35 TL’ye çıkarıldı.

Diyarbakır yine en düşük ücretli kentlerden biri

Büyükşehir Belediyesi, yapılan düzenlemenin zorunlu maliyet artışları nedeniyle gerçekleştirildiğini, ancak tarifelerin belirlenmesinde yurttaşların ulaşım hakkının korunmasının esas alındığını belirtti. Yeni tarifeye rağmen Diyarbakır’ın Türkiye’deki 30 büyükşehir arasında en düşük ücretli toplu ulaşım yapılan kentlerden biri olmayı sürdürdüğü ifade edildi.