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Diyarbakır'da turizm polisi göreve başladı: 5 dil konuşuyorlar

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıkladığına göre kentte turizm polisleri göreve başladı. Açıklamaya göre polisler, turistlere Kürtçe dahil 5 dilde hizmet verecek.

Haber Merkezi
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Diyarbakır'da turizm polisi göreve başladı: 5 dil konuşuyorlar
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır'da, yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamaları, onlara rehberlik hizmeti sunmaları için turizm polisinin göreve başladığını duyurdu.

Son dönemde kenttee yoğun turist hareketliliği dikkat çekiyordu.Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Diyarbakır'da 16 kişilik turizm polisi birimi oluşturuldu.

Hangi dilleri biliyorlar?

İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğünce kentin tarihi ve kültürel mekanlarında hizmet sunması için İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Kürtçe bilen polisler görevlendirildi.

Emniyetin açıkladığına göre turizm polisleri en çok tercih edilen bölgelerden olan Sur ve Kayapınar'da hizmet sunacaklar.

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