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Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli

Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Haber Merkezi
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Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli
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Kent merkezinde dün sabah görülen sis, bugün de etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.

Sis nedeniyle trafik ekipleri, kara yollarında önlem aldı. Ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Sabah karşılıklı yapılması planlanan İstanbul-Diyarbakır ve Ankara-İstanbul uçak seferleri, sis nedeniyle iptal edildi.

Yetkililer, öğlenden sonra gerçekleştirilmesi planlanan uçak seferlerinde de gecikme yaşanacağını belirtti.

Diyarbakır 15. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri de sisin öğle saatlerinde azalmasının, akşam yeniden etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

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