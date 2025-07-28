  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Diyarbakır'da yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı devrildi: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti
Takip Et

Diyarbakır'da yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı devrildi: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracının devrilmesi sonucu bir itfaiye eri hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Diyarbakır'da yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı devrildi: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti
Takip Et

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yangına müdahale etmek üzere yola çıkan itfaiye aracının devrilmesi sonucu bir itfaiye eri hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Değirmendere Mahallesi kırsalında meydana geldi.

Bölgedeki örtü yangınına müdahale için yola çıkan 21 EU 895 plakalı itfaiye aracı, 45 yaşındaki F.K. idaresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araç sürücüsü F.K. ile birlikte araçta bulunan H.K. ve Haydar Öz yaralandı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 39 yaşındaki Haydar Öz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Bursa'da yangına su taşıyan tanker devrildi: 3 gönüllü hayatını kaybettiBursa'da yangına su taşıyan tanker devrildi: 3 gönüllü hayatını kaybettiGündem
Bursa'da yangına müdahale eden bir itfaiye eri kalp krizi geçirmesi sonucu şehit olduBursa'da yangına müdahale eden bir itfaiye eri kalp krizi geçirmesi sonucu şehit olduGündem
İzmir'in Bornova ilçesinde başlayan orman yangını Buca'ya sıçradıİzmir'in Bornova ilçesinde başlayan orman yangını Buca'ya sıçradıGündem
Gündem
Muğla'da 2025'te çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı
Muğla'da 2025'te çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı
Orman işçileri yeterli sayıda mı, hangi koşullarda görev yapıyor?
Orman işçileri yeterli sayıda mı, hangi koşullarda görev yapıyor?
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’a mama takviyesi başlandı!
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’a mama takviyesi başlandı!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki konu başlıkları
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki konu başlıkları
İzmir'in Bornova ilçesinde başlayan orman yangını Buca'ya sıçradı
İzmir'in Bornova ilçesinde başlayan orman yangını Buca'ya sıçradı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'ye ziyarette bulunacak
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'ye ziyarette bulunacak