Diyarbakır'da yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı devrildi: İtfaiye eri hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yangına müdahale etmek üzere yola çıkan itfaiye aracının devrilmesi sonucu bir itfaiye eri hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Değirmendere Mahallesi kırsalında meydana geldi.

Bölgedeki örtü yangınına müdahale için yola çıkan 21 EU 895 plakalı itfaiye aracı, 45 yaşındaki F.K. idaresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araç sürücüsü F.K. ile birlikte araçta bulunan H.K. ve Haydar Öz yaralandı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 39 yaşındaki Haydar Öz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.