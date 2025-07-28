  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Diyarbakır'da yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı devrildi: İtfaiye eri hayatını kaybetti
Takip Et

Diyarbakır'da yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı devrildi: İtfaiye eri hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracının devrilmesi sonucu bir itfaiye eri hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Diyarbakır'da yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı devrildi: İtfaiye eri hayatını kaybetti
Takip Et

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yangına müdahale etmek üzere yola çıkan itfaiye aracının devrilmesi sonucu bir itfaiye eri hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Değirmendere Mahallesi kırsalında meydana geldi.

Bölgedeki örtü yangınına müdahale için yola çıkan 21 EU 895 plakalı itfaiye aracı, 45 yaşındaki F.K. idaresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araç sürücüsü F.K. ile birlikte araçta bulunan H.K. ve Haydar Öz yaralandı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 39 yaşındaki Haydar Öz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Bursa'da yangına su taşıyan tanker devrildi: 3 gönüllü hayatını kaybettiBursa'da yangına su taşıyan tanker devrildi: 3 gönüllü hayatını kaybettiGündem
Bursa'da yangına müdahale eden bir itfaiye eri kalp krizi geçirmesi sonucu şehit olduBursa'da yangına müdahale eden bir itfaiye eri kalp krizi geçirmesi sonucu şehit olduGündem
İzmir'in Bornova ilçesinde başlayan orman yangını Buca'ya sıçradı: Çevre yolu trafiğe kapatıldıİzmir'in Bornova ilçesinde başlayan orman yangını Buca'ya sıçradıGündem
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları açıklaması: İhmali olan varsa gereken yapılacaktır
Erdoğan'dan orman yangınları açıklaması: İhmali olan varsa gereken yapılacaktır
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi!
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi!
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
Erzurum'da askeri personel taşıyan servis devrildi: 12'si asker 13 kişi yaralandı
Erzurum'da askeri personel taşıyan servis devrildi: 12'si asker 13 kişi yaralandı
SPK'dan 'suç ve ceza' bilançosu: 154 kişi ve kuruma 323 milyon 275 bin 595 TL ceza
SPK'dan 'suç ve ceza' bilançosu: 154 kişi ve kuruma 323 milyon 275 bin 595 TL ceza
Muğla'da 2025'te çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı
Muğla'da 2025'te çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı