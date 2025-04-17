Diyarbakır'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da E.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Üniversite Köprüsü girişinde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.
1 kişi yaşamını yitirdi
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü E.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, otobüste bulunan ve yaralanan A.O. (43), D.D. (22), B.E. (22) ve K.K. (47) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.