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Diyarbakır'dan acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Jandarma Komando Alay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in silah kazası sonucu şehit olduğunu bildirdi.

AA
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Diyarbakır'dan acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney'in, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu belirterek, "Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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