Diyarbakır'dan acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney'in, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu belirterek, "Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.