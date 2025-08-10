  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde orman yangını söndürüldü
Takip Et

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde orman yangını söndürüldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Kazandağı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde orman yangını söndürüldü
Takip Et

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçenin kırsal Kazandağı Mahallesi'nin Kalemlik mezrasında ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle gece yarısı kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Pasaport maliyetinde uçurum: Yurt dışı, Türkiye’den üç kat daha ucuzPasaport maliyetinde uçurum: Yurt dışı, Türkiye’den üç kat daha ucuzEkonomi
Pazar sabahı İstanbul'da yoğun trafik oluştu: 4 şeritli yol 1’e düştüPazar sabahı İstanbul'da yoğun trafik oluştu: 4 şeritli yol 1’e düştüGündem
Gündem
KYK yurtlarının kapasitesi yalnızca yüzde 0,2 oranında artırıldı
KYK yurtlarının kapasitesi yalnızca yüzde 0,2 oranında artırıldı
Bahçeli'den “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Süreç yıl sonuna kadar tamamlanmalı
Bahçeli'den “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Süreç yıl sonuna kadar tamamlanmalı
Ekrem İmamoğlu: İddianame bir an evvel yazılsın, TRT’deki duruşmada gerçekler ortaya çıksın
Ekrem İmamoğlu: İddianame bir an evvel yazılsın, TRT’deki duruşmada gerçekler ortaya çıksın
Sinop'ta orman yangını: 100 haneli köy boşaltıldı
Sinop'ta orman yangını: 100 haneli köy boşaltıldı
Konut değerlemelerinde yeni dönem: 2026'da konut rayiç bedellerinde kritik düzenleme
2026'da konut rayiç bedellerinde kritik düzenleme
Bakan Yerlikaya duyurdu: 44 İlde 'Siber' operasyonu! 99 kişi tutuklandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 44 İlde 'Siber' operasyonu! 99 kişi tutuklandı