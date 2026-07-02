Diyarbakır'ın tarihi surlarına Devlet Bahçeli'nin posteri asıldı
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Dağkapı Burcu'na "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" yazan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin posteri ile MHP bayrağı bulunan pankart asıldı.
Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Dağkapı Burcu'na Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin posteri ile üç hilalli MHP bayrağı asıldı.
Pankartlarda yer alan "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" ifadesi, birlik ve beraberlik vurgusuyla dikkat çekti.
Pankartın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nin 15. Olağan Kongre süreci kapsamında Diyarbakır'da ilçe kongreleri için yaptığı çalışmalar kapsamında asıldığı belirtildi.