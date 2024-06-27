Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemi
Diyarbakır'da işlettiği çay ocağında Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren Erkan Baykut'un, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.
Diyarbakır'da işlettiği çay ocağında Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren Erkan Baykut'un, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
İlk duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Baykut'un eylemini 'tasarlayarak' gerçekleştirdiğini belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Ne olmuştu?
Diyarbakır’da “Filozof Ramazan” lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam’ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul’un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi’nde işletmeye başlattığı çay ocağında 31 Ocak’ta E.B’nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Pişkin, hastanede hayatını kaybederken saldırının ardından kaçan şüpheli, Beyoğlu'nda gözaltına alınmıştı.
Hakkında kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme ve hırsızlık gibi suçlardan 9 kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konulmuştu.Erkan Baykut, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.