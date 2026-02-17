Diyarbakırspor'dan bahis operasyonu tepkisi: Açıklama yapıldı

Diyarbakırspor, Diyarbekirspor hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturması sonrası ortaya çıkan isim benzerliği nedeniyle kamuoyunda oluşan karışıklığa ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Kulüp, iki takımın farklı yapılar olduğunu vurgulayarak, yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Kırmızı-yeşilli kulüp, söz konusu operasyonla hiçbir ilgilerinin bulunmadığını vurgulayarak, Diyarbakırspor ile Diyarbekirspor’un kurumsal, idari ve sportif açıdan tamamen ayrı ve bağımsız iki kulüp olduğunu net bir dille ifade etti.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde Diyarbekirspor hakkında yürütülen bahis operasyonu sonrası, kulübümüz Diyarbakırspor ile isim benzerliği nedeniyle kamuoyunda karışıklık yaşandığı görülmektedir.

Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar ve gönderilen mesajlarda iki kulübün birbirine karıştırıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunun açık ve net şekilde bilmesini isteriz ki; söz konusu operasyonun kulübümüzle hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır.

Diyarbakırspor; köklü tarihi, güçlü taraftar kültürü ve şehrimizi temsil eden duruşuyla faaliyetlerini sürdüren ayrı ve bağımsız bir spor kulübüdür. İsim benzerliği dışında iki kulübün kurumsal, idari veya sportif herhangi bir bağı bulunmamaktadır.

Kamuoyundan ve spor camiasından, kulüplerin isimlerinin karıştırılmaması konusunda hassasiyet bekliyor; yanlış bilgi ve algı oluşturabilecek paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."