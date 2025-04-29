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DMM: Cumhurbaşkanımızın üniversite diploması ile ilgili dava bulunmamaktadır

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasının olmadığı, Yargıtay tarafından onandı" iddiasının doğru olmadığını, Yargıtay'da söz konusu bir dava bulunmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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DMM: Cumhurbaşkanımızın üniversite diploması ile ilgili dava bulunmamaktadır
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasının olmadığı, Yargıtay tarafından onandı' iddiası doğru değildir. Yargıtay 4'üncü Ceza Dairesi'nin verdiği bozma kararı, E.P. isimli şahıs hakkında yürütülen muhakemeyle ilgilidir.

Yargıtay'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması ile ilgili görülen bir dava bulunmamaktadır. Marmara Üniversitesi, 25 Mart 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın lisans eğitimi ve okulda kayıt altında tutulan belgelerle ilgili detaylı açıklama yapmıştır." 

"Benzer iddialar daha önce de yalanlandı"

Açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite sınavına giriş puanı, kayıt bilgileri, 1984 yılında aldığı geçici mezuniyet belgesi, aynı bölümde mezun olanların bulunduğu kütükteki resmi kaydı ve 1991 yılında talebi üzerine şahsına verilen diploma ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Benzer iddialar daha önce de merkezimizce yalanlanmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi

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