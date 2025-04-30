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DMM "Elektirik ve iletişim kesintisi yaşanacak" iddiasını yalanladı

Avrupa'da yaşanan elektrik kesintilerinin Türkiye'de de yaşanacağı haberleri üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı. DMM, "Türkiye'de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak" iddiası yalanladı.

Haber Merkezi
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DMM "Elektirik ve iletişim kesintisi yaşanacak" iddiasını yalanladı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

"Herhangi bir olağan dışı durum bulunmamaktadır"

DMM'nin sosyal medya hesabından söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin enerji ve iletişim altyapısında herhangi bir olağan dışı durum bulunmamaktadır. Bahse konu içerikler kamuoyunda panik oluşturma ve bilgi kirliliği yayma amacıyla dolaşıma sokulmaktadır. Arıza kaynaklı lokal kesintiler haricinde genel bir kesinti durumu söz konusu değildir. Türkiye genelinde sistemler güvenli bir şekilde çalışmakta olup, ilgili kurumlar tüm süreçleri yakından takip etmektedir."

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