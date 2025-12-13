  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
Takip Et

DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturmanın ardından adı bazı haberlerde geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, kurumun yıpranmaması gerekçesiyle görevinden istifa etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
Takip Et

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturmanın ardından adı bazı haberlerde geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörü Furkan Torlak, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Mehmet Akif Ersoy hakkındaki suçlamalara “örgüt” suçu da eklendiMehmet Akif Ersoy hakkındaki suçlamalara “örgüt” suçu da eklendiGündem

 Torlak, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında adli bir sürece ilişkin yer alan haberlerde isminin geçtiğini öğrendiğini belirtti. Söz konusu haberlerde kendisine yönelik herhangi bir suçlama bulunmadığını vurgulayan Torlak, buna rağmen isminin anılmasının kendisini üzdüğünü ifade etti.