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DMM, "NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm yolculara GBT sorgusu yapılıyor" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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DMM, "NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm yolculara GBT sorgusu yapılıyor" iddiasını yalanladı
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

NATO Zirvesi kapsamında Başkent genelinde gerekli ek güvenlik tedbirlerinin alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İddia edildiği gibi şehre seyahat eden vatandaşlarımıza yönelik sistematik, bir GBT (Genel Bilgi Toplama) uygulaması bulunmamaktadır. Uçak, tren veya otobüs terminallerinin içinde, somut bir güvenlik gerekçesi ya da şüphe olmadıkça yolcuların durdurularak GBT sorgusuna tabii tutulması gibi bir uygulama söz konusu değildir. Güvenlik tedbirlerini çarpıtarak kamuoyunda panik, korku ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı algısını oluşturmaya çalışan manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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