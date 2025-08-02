  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DMM, ‘sahte e-imza ile 400 akademisyene diploma’ iddialarını yalanladı
Takip Et

DMM, ‘sahte e-imza ile 400 akademisyene diploma’ iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. DMM, "400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DMM, ‘sahte e-imza ile 400 akademisyene diploma’ iddialarını yalanladı
Takip Et

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"İddialar açık bir dezenformasyondur"

DMM’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan “400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı” yönündeki haberler, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyondur.

"Soruşturma başlatılan 220 kişi akademisyen değildir"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 220 kişi arasında Türkiye’de hiçbir akademisyen bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan herhangi bir öğretmen de şüpheliler arasında yer almamaktadır. Sadece bir sürücü kursu eğitmeni ile bir beden eğitimi hocasının adı geçmekte olup, bu kişiler öğretmen statüsünde değildir.

 "57 sahte üniversite diploması ve 4 lise diploması tespit edildi"

Soruşturma kapsamında 57 sahte üniversite diploması, 4 lise diploması ve 108 sahte sürücü belgesi düzenlendiği tespit edilmiştir. İki kişi dışında, düzenlenen hiçbir diplomanın herhangi bir meslek ifasında kullanıldığına dair bir tespit de bulunmamaktadır.

400 akademisyenin usulsüz atandığı iddiası 

“400 akademisyenin usulsüz atandığı” yönündeki iddia, dosya şüphelilerinden birinin soyut beyanına dayanmaktadır. Bu ifade dışında herhangi bir somut bilgi, belge veya tespit mevcut değildir.

Türk akademisini ve eğitim camiasını hedef alan bu tür yayınlar, sistematik bir karalama kampanyasının ürünüdür. Nitekim soruşturma da bir dış ihbarla değil, bizzat bir üniversitenin iç denetimi sonucunda adli makamlara yapılan bildirimle başlatılmıştır.

Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan bu tür içeriklere itibar etmemesi; yalnızca resmi ve doğrulanmış kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem taşımaktadır."

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Uraloğlu erken seçim için tarih verdiUlaştırma ve Alt Yapı Bakanı Uraloğlu erken seçim için tarih verdiGündem
Türkiye, denizler haritasını yeniledi! BM ve UNESCO'ya sunulduTürkiye, denizler haritasını yeniledi! BM ve UNESCO'ya sunulduGündem
Gündem
Gazeteci ve spiker Levent Bitecik hayatını kaybetti
Gazeteci ve spiker Levent Bitecik hayatını kaybetti
Ekrem İmamoğlu’ndan diploma iptaline sert yanıt: Minderden kaçma
Ekrem İmamoğlu’ndan diploma iptaline sert yanıt: Minderden kaçma
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması: 1 kişi tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması: 1 kişi tutuklandı
Karadeniz semaları Türk muharip uçaklarla yankılandı
Karadeniz semaları Türk muharip uçaklarla yankılandı
İstanbul Esenyurt'ta yangın: E-5'de trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul Esenyurt'ta yangın: E-5'de trafik yoğunluğu oluştu
Türkiye, denizler haritasını yeniledi! BM ve UNESCO'ya sunuldu
YUNANİSTAN'A KARŞILIK VERİLDİ