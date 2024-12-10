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DMM'den açıklama: Türk bayrağına karşı iftiralar gerçek dışı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan bazı görüntülerin Suriye ile hiçbir ilgisi bulunmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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DMM'den açıklama: Türk bayrağına karşı iftiralar gerçek dışı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada Görüntülerin, Suriye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı açıkladı.

DDM’nin yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntüler ile ilgili, 'Suriye halkı Türkiye'ye tepki göstermek için Türk Bayrağını yere serip bastı' iddiası doğru değildir. Görüntülerde yer alan araçların Libya plakalı olduğu belirlenmiştir. İddiaya konu saldırının Libya’da, Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Türkiye karşıtı milislerce geçmiş yıllarda gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bahse konu görüntülerin geçtiğimiz yıllarda da benzer asılsız iddialarla paylaşıldığı belirlenmiştir." şeklinde açıklama yapıldı.

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