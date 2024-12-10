DMM'den açıklama: Türk bayrağına karşı iftiralar gerçek dışı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan bazı görüntülerin Suriye ile hiçbir ilgisi bulunmadığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada Görüntülerin, Suriye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı açıkladı.
DDM’nin yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntüler ile ilgili, 'Suriye halkı Türkiye'ye tepki göstermek için Türk Bayrağını yere serip bastı' iddiası doğru değildir. Görüntülerde yer alan araçların Libya plakalı olduğu belirlenmiştir. İddiaya konu saldırının Libya’da, Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Türkiye karşıtı milislerce geçmiş yıllarda gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bahse konu görüntülerin geçtiğimiz yıllarda da benzer asılsız iddialarla paylaşıldığı belirlenmiştir." şeklinde açıklama yapıldı.
Terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntüler ile ilgili, “Suriye halkı Türkiye'ye tepki göstermek için Türk Bayrağını yere serip bastı” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) December 10, 2024
Görüntülerin, Suriye ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.… pic.twitter.com/Pobeetxv2k