DMM’den “AVM girişleri ücretli olacak” iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından yayılan "AVM'lere girişlerin ücretli olacağı" iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

DMM, iddialara kaynak gösterilen "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı" adında resmi bir kurum ya da üst kurulun mevcut olmadığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı kayıtlarında da AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenlemenin bulunmadığı ifade edildi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) de konuya ilişkin bir açıklama yaparak sektör paydaşlarının böyle bir kararının olmadığını ve söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.