DMM'den Ayasofya Camii'ye iş makineleriyle zarar verildiği iddialarına açıklama

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki restorasyon çalışmalarına ilişkin ‘zeminin tahrip edildiği' ve ‘iş makineleriyle yapıya zarar verildiği' iddialarının dezenformasyon içerdiğini ve deprem güvenliğini artırmak için ana kubbenin kurşun kaplamalarının yenilenmesine ve iç mekanın korunması için kubbenin geçici çelik konstrüksiyonla kapatılmasına Bilim Heyeti'nce karar verildiğini açıkladı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çelik malzemelerin taşınması için iş makinesi kullanımının zorunludur"

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki restorasyon çalışmalarına ilişkin "zeminin tahrip edildiği" ve "iş makineleriyle yapıya zarar verildiği" şeklinde paylaşılan iddialar dezenformasyon içermektedir. Ayasofya'nın gelecek nesillere sağlam şekilde aktarılması amacıyla 2023'te başlatılan restorasyon süreci, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Bilim Heyeti ile Koruma Kurulu'nun bilimsel raporları ve teknik onayları doğrultusunda yürütülmektedir. Deprem güvenliğini artırmak için ana kubbenin kurşun kaplamalarının yenilenmesine ve iç mekanın korunması için kubbenin geçici çelik konstrüksiyonla kapatılmasına Bilim Heyeti tarafından karar verilmiştir. Bu sistemi taşıyacak 43 buçuk metre yüksekliğindeki dört ana kolonun yerleşimi de yine bilim heyeti tarafından belirlenmiştir. Çelik malzemelerin taşınması için iş makinesi kullanımının zorunlu olduğu Bilim Heyeti tarafından tespit edilmiş; zemin için statik hesaplar, yükleme testleri, zemin sınıfı analizleri ve georadar taramaları yapılmıştır. Zemin taşıma kapasitesi metrekare başına 25 ton olarak ölçülmüş; bunun üzerine metre kare başına 30 ton taşıyabilen özel bir sistem kurulmuştur. Çalışmalarda kullanılacak en ağır aracın zemine uyguladığı yük ise sadece 6 tondur, hazırlanan zemin bu yükü fazlasıyla taşımaktadır. Girişten harime kadar özgün mermerleri korumak için prekast, ahşap ve çelik elemanlarla güçlendirilmiş platform yapılmış; harimde mermer döşemeler belgelenmiş ve tüm zemin testleri tamamlanmıştır. İş makinelerinin hareket edeceği alanlarda yükü yayarak mermeri koruyan çok katmanlı geçici döşeme sistemi Bilim Heyeti'nin belirlediği teknik esaslara göre uygulanmış; zemine keçe, kum, kontra, ahşap karkas, xps, ses şiltesi ve baklava sac yerleştirilmiştir. Egzoz gazının yayılmaması için duman emici sistemler kullanılmaktadır. Ayasofya-i Kebir Camii'nde yürütülen tüm çalışmalar, yapının güvenliğini ve özgünlüğünü korumak amacıyla Bilim Heyeti'nin denetimi altında, bilimsel yöntemlerle ve yüksek hassasiyetle yürütülmektedir. Yapılan işlemler Ayasofya'ya zarar değil, Ayasofya'nın güçlendirilmesi ve korunması içindir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."