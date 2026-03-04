DMM'den "BAE'nin, İran'a saldırması durumunda Türkiye için meşru hedef olacağı" iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yayılan “Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’a saldırması halinde Türkiye’yi meşru hedef olarak görecek” iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından, söz konusu iddialara yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumları tarafından bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmamaktadır. Türkiye, bölgesel gerilimlerin tırmandırılmasına değil, diplomasi, diyalog ve uluslararası hukuk temelinde barış ve istikrarın korunmasına yönelik bir tutum ve politikayı savunmaktadır. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas alması önemle rica olunur."