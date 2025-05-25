DMM'den Bakan Tekin'in "Okula gerek yok" sözleriyle ilgili açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyor. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok.” şeklindeki sözleri hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Bakan Tekin’in ifadelerinin bağlamından koparılarak kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

Yusuf Tekin'in açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreninde yaptığı konuşmada, dünyada eğitim ve öğretim süreçlerinin artık okulda sadece bilgi ezberletmenin ötesine geçtiğini vurgulamıştır. Bakan Tekin, "Artık okullarımız çocuklarımızın çok kolay, çabucak elde edilebilecekleri bilgileri sunmak yerine, gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri ve kendilerine bu becerileriyle yepyeni hayat tahayyül edebilecekleri bir alana dönüştü." ifadelerini kullanmıştır.

"Okulların kapatılacağı" algısı oluşturacak şekilde çarpıtılmıştır"

Bakan Tekin'in "Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyor. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok. Onun yerine okulda elde ettikleri bilgiyi, beceriye dönüştürebilecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz." şeklindeki sözleri, "okullara gerek kalmadığı" ve "okulların kapatılacağı" algısı oluşturacak şekilde çarpıtılmıştır.

Açıklamada, asıl vurgunun "okullara gerek kalınmadığı" değil, "eğitim ve öğretim süreçlerinin bilgi vermekten öte uygulama ve beceriye dönüştürme üzerine odaklanması gerektiği" olduğu belirtilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz.