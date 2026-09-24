DMM’den “Diyarbakır’da zeminde göçük oluştu” iddiasına açıklama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Şanlıurfa merkezli 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada yayılan “Diyarbakır’da zeminde göçük oluştu” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Depremden etkilenen illerimizde valiliklere ve AFAD İl Müdürlüklerine depreme bağlı herhangi bir (göçük vb) ihbar ulaşmamıştır. Paylaşılan görüntünün, bölgede yapılmakta olan bir tadilat/altyapı çalışmasına ait olduğu tespit edilmiştir. Görüntüde yer alan durumun deprem ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunda endişe ve panik algısı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca ilgili kurumlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."