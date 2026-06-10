DMM'den “e-Devlet Kapısı’na siber saldırı gerçekleştirildiği” iddialarına açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya platformlarında yer alan “E-Devlet Kapısı’na siber saldırı yapıldığı” ve “sistemin çöktüğü” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir siber saldırı, veri güvenliği ihlali ya da sistemsel çökme bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, sistemde zaman zaman yaşanan erişim sorunlarının yoğunluk ve teknik iyileştirme çalışmalarından kaynaklandığı ifade edildi.

Vatandaşların kamu hizmetlerine güvenli ve kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtilirken, yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması ve doğrulanmamış içeriklere itibar edilmemesi istendi.