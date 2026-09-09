DMM'den elektrikli araçlarda evde şarj iddiasına açıklama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), elektrikli araçların ev, apartman ve site otoparklarında şarj edilmesini yasaklayan yeni bir düzenleme yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında elektrikli araçların evlerde şarj edilmesine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldığı, mevcut şarj cihazlarının söktürüleceği ve evinde aracını şarj edenlere yüz binlerce liralık ceza kesileceği yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği vurgulanan açıklamada, “Elektrikli araçların evlerde, apartman veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklama kesinlikle söz konusu değildir” denildi.

Çok katlı binalarda elektrikli araç şarjına yeni düzenleme

DMM, düzenlemelerin amacının çok katlı binalarda elektrik tesisatına proje dışı, izinsiz ve tekniğine uygun olmayan bireysel müdahaleleri önlemek olduğunu ifade etti. Açıklamada, bu çerçevede yangın ve kaza risklerinin engellenerek vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının hedeflendiği kaydedildi.

İkiden fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda şarj ünitelerinin bina yönetiminin bilgisi dahilinde, gerekli izinler alınarak ve ihtiyaç halinde proje tadilatı yapılarak kurulması gerektiği belirtildi. Bu kurulumların onaylı projeye ve teknik güvenlik standartlarına uygun olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, iddia edilen cezaların elektrikli araçların evde şarj edilmesine getirilen yeni bir kısıtlamadan kaynaklanmadığı; sayaç dışı bağlantı, kaçak veya usulsüz elektrik kullanımı gibi yürürlükteki mevzuat ihlallerine yönelik olduğu ifade edildi.

DMM, vatandaşlardan teknik düzenlemeleri çarpıtarak panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate almalarını istedi.