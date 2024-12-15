DMM'den Erdoğan ve Fidan paylaşımlarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından yayılan içeriklere ilişkin açıklamada bulundu. DMM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a ait olduğu öne sürülen paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımların dezenformasyon olduğu bildirildi.
DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın iddia edildiği gibi bir açıklaması veya ifadesi bulunmamaktadır. Terör örgütlerinin kamuoyunu provoke etme amaçlı yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."
Terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) December 15, 2024
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Dışişleri… pic.twitter.com/DTCKmGS9TN