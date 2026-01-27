DMM'den "Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine yardım yapılmasını içeren kararname imzaladığı" iddiasına açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Türkiye'nin savaşta ölen Ermeni askerlerin ailelerine yardım edeceği yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını içeren bir kararname imzaladığına iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

DMM'den yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını' içeren bir kararname imzaladığına ilişkin iddialar tamamen asılsızdır. Kamuoyunun ülkemizi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan dezenformasyonlara itibar etmemesi; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."