DMM'den fon piyasası açıklaması: Türkiye ekonomisini tehdit eden durum yok

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), fon piyasasında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesapları ve uluslararası basın mecralarında yer alan iddialara yönelik açıklama yaptı.

DMM, söz konusu gelişmelerin Türkiye ekonomisinin genel yapısını veya finansal sistemin dengesini tehdit eden bir durum niteliğinde olmadığını belirtti. Açıklamada, sürecin sermaye piyasalarının şeffaflığını ve güvenliğini korumak amacıyla sınırlı bir alanda yürütülen adli ve idari süreçlerden ibaret olduğu ifade edildi.

İlgili kurumların piyasa düzenini bozmaya yönelik eylemler ve usulsüzlükleri yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, yatırımcı haklarının korunması ve piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin uygulandığı kaydedildi.

DMM ayrıca piyasalarda güvensizlik ortamı oluşturmayı, toplumda korku ve panik uyandırmayı hedefleyen spekülatif ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

DMM'nin açıklaması şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve uluslararası basın mecralarında, son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin yer alan ve Türkiye ekonomisinin genelini kapsayan ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağına dair iddialar gerçeği yansıtmamakta olup açık bir dezenformasyon ürünüdür.

Söz konusu gelişmeler, Türkiye ekonomisinin genel yapısını veya finansal sistemin dengesini tehdit eden bir durum niteliğinde değildir. Aksine, sermaye piyasalarının şeffaflığını ve güvenliğini korumak amacıyla sınırlı bir alanda yoğunlaşan, oldukça kontrollü bir çerçevede yürütülen adli ve idari süreçlerden ibarettir.

İlgili kurumlar tarafından, piyasa düzenini bozmaya yönelik eylemler ve usulsüzlükler yakından takip edilmekte; yatırımcı haklarının korunması ve piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi adına gerekli tüm tedbirler hassasiyetle uygulanmaktadır.

Piyasalarda güvensizlik ortamı oluşturmayı, toplumda korku ve panik uyandırmayı hedefleyen bu tür spekülatif ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Kamuoyunun yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar etmesi rica olunur."