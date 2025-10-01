DMM'den KAAN uçak motoru açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verilmediği iddiası yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği" iddialarını yalanladı.

DMM açıklama yaptı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın organları ve dijital mecralarda yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği" iddialarına ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Spekülasyonlara itibar etmeyin"

Yapılan açıklamada iddiaların Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan açık bir dezenformasyon girişimi olduğu belirtilerek, kamuoyunun milli savunma sanayii gibi stratejik bir konuda spekülasyonlara itibar etmemesi istendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın organlarında ve sosyal medyada ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği’ yönünde dolaşıma sokulan iddialar dezenformasyon ürünüdür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkanı olarak stratejik yatırımlara doğrudan liderlik etmektedir. Milli Muharip Uçak KAAN ve milli motor geliştirme programı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, iradesi ve kararlığı doğrultusunda Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda ve Türk mühendislerinin fedakarane gayretleriyle ilerlemektedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın stratejik yatırımla ilgili bilgilendirilmediği veya yanlış bilgilendirildiği iddiaları, Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan açık bir dezenformasyon girişimidir. Kamuoyunun milli savunma sanayi gibi stratejik bir konuda spekülasyonlara itibar etmemesi ve yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir."