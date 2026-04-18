DMM’den Kahramanmaraş’ta “fail ölmedi” iddialarına yanıt

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş’ta yaşanan olayın failinin ölmediğine yönelik sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçlerin tamamlandığı ve şahsın 16 Nisan 2026 tarihinde defnedildiği belirtildi.

Açıklamada, bu gerçeğe rağmen dolaşıma sokulan iddiaların toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi, devlet ile millet arasındaki güven bağını zedelemeyi ve milli birlik ile bütünlüğü sarsmayı amaçlayan “algı operasyonu ve kara propaganda” niteliği taşıdığı ifade edildi.

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden içeriklerle ilgili yasal süreçlerin başlatıldığı da vurgulandı.

DMM, vatandaşlara yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.