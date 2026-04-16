DMM'den Kahramanmaraş'taki saldırının ardından delillerin karartıldığı iddialarına ilişkin açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya platformlarında yer alan, Kahramanmaraş'ta yaşanan olayın ardından "olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı" yönündeki iddiaları yalanladı.
DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve tüm delil toplama faaliyetlerinin uzman ekiplerce titizlikle yürütüldüğü, çalışmaların eksiksiz şekilde tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları; incelemelerin nihayete ermesinin ardından, ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izin doğrultusunda başlatılmıştır. Adli süreci sekteye uğratmayı, kamuoyunu yanıltmayı ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu tür asılsız iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir."
Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olayın ardından "olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 16, 2026
Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri… pic.twitter.com/pNZKQvuccS