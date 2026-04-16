  1. Ekonomim
  2. Gündem
Takip Et

DMM'den Kahramanmaraş'taki saldırının ardından delillerin karartıldığı iddialarına ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya platformlarında yer alan, Kahramanmaraş'ta yaşanan olayın ardından "olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı" yönündeki iddiaları yalanladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve tüm delil toplama faaliyetlerinin uzman ekiplerce titizlikle yürütüldüğü, çalışmaların eksiksiz şekilde tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları; incelemelerin nihayete ermesinin ardından, ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izin doğrultusunda başlatılmıştır. Adli süreci sekteye uğratmayı, kamuoyunu yanıltmayı ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu tür asılsız iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir."