DMM’den Karadeniz’de Türk ticari gemisine saldırı iddialarına açıklama

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu" yönünde yeni bir olaymış gibi paylaşılan iddiaların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu görüntülerin 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiği tespit edilmiş olup, bugünle veya güncel bir olayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun yanıltılmasına yol açabilecek, resmi makamlarca teyit edilmemiş, kaynağı belirsiz görüntülerin ve içeriklerin paylaşılmaması hususu önemle rica olunur."