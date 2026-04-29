  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DMM'den "Maden şirketi sahibine Çankırı'da yeni maden ruhsatı verildi" iddiasına açıklama
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bir maden şirketinin sahibine Çankırı'da yeni maden ruhsatı verildiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan paylaşımların asılsız olduğu ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İddia edildiği gibi yeni bir ruhsat verilmemiştir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 28.04.2026 tarihinde ilan edilen listede bulunan talep, yürürlüğü devam eden mevcut bir işletme ruhsatının 'süre uzatımı' başvurusuyla ilgili olup, bu süre uzatım talebine dair de verilmiş nihai bir karar bulunmamaktadır. Hukuki süreç MAPEG nezdinde devam etmektedir."

HSK kararnamesiyle 34 hakim ve savcının görev yeri değiştiHSK kararnamesiyle 34 hakim ve savcının görev yeri değiştiGündem

 

ABD'de mal ticareti açığı martta arttıABD'de mal ticareti açığı martta arttıKüresel Ekonomi

 