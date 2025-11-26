DMM’den 'Marmara Depremi Tatbikatı' iddialarına ilişkin açıklama

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Büyük Marmara Depremi Tatbikatı’nın İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildiği ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca liranın boşa gittiği iddialarına yanıt verdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yayılan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

DMM açıklamasında, “Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında ‘Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlık için harcanan milyonlar boşa gitti’ iddiaları dolaşıma sokulmuştur. Bu iddialar tamamen asılsız olup, dezenformasyon niteliği taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

Toplam 40 tatbikat başarıyla icra edilmiştir

AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetler yürütülmekte olup, bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 12’si bölge, 28’i yerel düzeyde olmak üzere toplam 40 tatbikat başarıyla icra edilmiştir.

"Manipülatif haberler asılsızdır"

26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi’nde yapılması planlanan “Ulusal Afet Tatbikatı”nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu, ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir.

Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

