DMM’den "nadir toprak sahalarının ABD’ye satılacağı" iddialarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasının ABD’ye devredileceği” yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıklamasında bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin ardından açıklama yapıldı.

DMM'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

“Bazı basın yayın organlarında yer alan “Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasının ABD’ye devredileceği” yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahası, Türkiye’nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerinden biridir ve bu alandaki çalışmalar yerli ve millî imkânlarla yürütülmektedir.

Eti Maden tarafından kurulan pilot tesis faaliyettedir; endüstriyel üretim hazırlıkları da ülkemizin tam egemenliği ve millî çıkarları doğrultusunda sürmektedir.

Aksi yöndeki iddialar, Türkiye’nin stratejik maden politikalarını hedef alan manipülatif ve yönlendirme amaçlı girişimlerdir.

Kamuoyunun resmî açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.”

